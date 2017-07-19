Самые молодые британские принц и принцесса - Джордж и Шарлотта - начали свой первый европейский тур

Родители принца и принцессы, герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Варшаву, откуда начинается их 5-дневный официальный визит в Польшу и Германию. Как надеются в британском МИД, это турне должно напомнить европейским странам, что между ними существуют тесные связи и их нужно сохранять и после Brexit.

Для 3-летнего Джорджа и 2-летней Шарлотты такая поездка - это нечто новое, но в будущем они должны стать для них привычными. Дети уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду.