Четыре человека погибли ночью от взрывов двух гранат в Ровенской области

Первый взрыв произошел в частном доме в поселке Заречном. Там убило трех человек. Как выяснила полиция, к местному жителю пришли гостить знакомые, и один из них принес гранату РГД-5. Ее обломки правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Второй взрыв произошел в Сарнах в многоквартирном доме. Погиб парень двадцати лет. Он находился под круглосуточным домашним арестом за ограбление. Его родители были в другой комнате, поэтому не пострадали. Взрывотехники установили, что в руках у молодого человека также рванула граната РГД-5.

По обоим смертельным случаям начато уголовное производство. Продолжается расследование.