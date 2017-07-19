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Четыре человека погибли ночью от взрывов двух гранат в Ровенской области

19 июля 2017, 18:42
Четыре человека погибли ночью от взрывов двух гранат в Ровенской области

Первый взрыв произошел в частном доме в поселке Заречном. Там убило трех человек. Как выяснила полиция, к местному жителю пришли гостить знакомые, и один из них принес гранату РГД-5. Ее обломки правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Второй взрыв произошел в Сарнах в многоквартирном доме. Погиб парень двадцати лет. Он находился под круглосуточным домашним арестом за ограбление. Его родители были в другой комнате, поэтому не пострадали. Взрывотехники установили, что в руках у молодого человека также рванула граната РГД-5.

По обоим смертельным случаям начато уголовное производство. Продолжается расследование.

Взрыв, Несчастные случаи, свідок, Убийства

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