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Мужчина бросил гранату в полицейских на Полтавщине

19 июля 2017, 20:24
Мужчина бросил гранату в полицейских на Полтавщине

Все началось с семейной ссоры. Патрульные приехали на вызов бывшей жены местного жителя. Когда мужчина увидел копов, вытащил гранату и начал убегать на авто. Патрульные заблокировали девятку посреди города. Водитель сидел внутри с предохранителем в руках. Правоохранителям удалось убедить его уехать за город. Там мужчина вышел из машины, таки подорвал гранату и убежал в лесополосу. Однако впоследствии сдался добровольно.

За посягательство на жизнь полицейских и применения боеприпаса мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Взрыв, Покушения, свідок

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