Столичные патрульные спасли 15-летнюю девушку из сексуального рабства

Несовершеннолетняя приехала с Житомирщины в столицу работать няней. Объявления о работе увидела в соцсети. Мужчина и две женщины привели ее в квартиру и закрыли. 6 дней девушку избивали, издевались и заставляли звонить матери и говорить, что у нее все хорошо. Каждый вечер бедную возили к мужчинам - предоставлять сексуальные услуги.

Чтобы спастись, девушка бросала с 8 этажа записки, в которых просила о помощи. Бумажки заметили прохожие, которые и вызвали полицию. Сейчас подозреваемых задержали. Продолжается следствие.