В центре Киева неизвестный сжег микроавтобус

Пострадал водитель. По словам свидетелей, машина заехала во двор, припарковалась. Затем было слышно несколько громких звуков. После чего автомобиль взорвался. На месте происшествия правоохранители обнаружили бутылку, обугленную тряпку и ведро.

Полиция также выяснила, что пострадавший водитель - житель Киева. Он получил заказ на перевозку. Ожидая пассажиров, мужчина решил переложить личные вещи в багажник. Находясь позади машины, почувствовал, как на него пролилась жидкость, после чего вспыхнуло пламя. Автомобиль сгорел дотла, пострадавшего с ожогами головы и рук доставили в больницу. Продолжаются следственные действия.