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Помогите Наденьке побороть страшную болезнь

19 июля 2017, 23:42
Помогите Наденьке побороть страшную болезнь

В свои 15 лет Надежда Корниенко имеет рост всего 131 сантиметр. Девушка не может нормально двигаться, дышать и даже спать. У Надежды страшный недуг - диспластический кифосколиоз. Украинские же медики от ребенка отвернулись. Но шансы на полноценную жизнь девушке дают турецкие врачи. Но на операцию нужно 85 тысяч долларов.

Из-за болезни Надя всего несколько раз была в школе. Девушка все время учится дома. В сентябре должна была пойти в 11 класс. Но верит, что с помощью неравнодушных поедет на операцию. И своим новым здоровым видом поразит всех на выпускном, куда наконец сможет надеть не платье-мешок, а желанное приталенное платье.

Помогите, свідок

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