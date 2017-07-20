В мире продолжают бушевать природные катаклизмы

Огненный ад в Черногории продолжается. Пожары в регионе не утихают с прошлой недели. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь быстро распространяется и угроза, что он перейдет на дома пригородов. Собственных сил для борьбы с огнем не хватило, поэтому Черногория обратилась за международной помощью. Отозвалась в том числе и Украина, к черногорскому Тивату прибыл пожарный самолет АН-32.

Горят леса и в Калифорнии. Местные власти эвакуируют пять тысяч жителей в округе Марипоса. Там ввели чрезвычайное положение. Огонь вплотную подступил к поселениям, где в целом расположены полторы тысячи сооружений. И уже уничтожает первые дома.

А вот в Великобритании жители десятков домов были эвакуированы в результате стихийного наводнения в южном графстве Корнуолл. Накануне сильный ливень продолжался около двух часов. Больше всего пострадала прибрежная деревня Коверек, через которую хлынул поток воды, разрушая на своем пути дороги и затапливая дома. Люди описывали момент наводнения как "абсолютный апокалипсис", которого раньше не видели в жизни.

Между тем в Китае в результате продолжительных ливней образовался огромный водопад. Последний раз в Национальном геопарке такое случалось 4 года назад, когда наводнения подняли уровень воды озера Цзинпо - крупнейшего вулканического озера в мире. Из-за нового чуда в Национальный геопарк приходит около 10 000 посетителей ежедневно, на треть больше, чем обычно.