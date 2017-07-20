Одессит вывез маму-инвалида жить под кустом

Тяжелобольную мать под дерево в парк. Именно так сделал мужчина в Одессе. Свою мать вывез под кусты и деревья и оставил под открытым небом. Пенсионерка на инвалидной коляске так и сидит там уже почти два месяца. Старушку подкармливают горожане, сама же женщина не жалуется и говорит, что ждет сына.



Для Веры Михайловны парк Шевченко в Одессе стал словно домом. Под это дерево неходячую женщину принес и посадил ее сын. На свою жизнь она не жалуется.