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Одессит вывез маму-инвалида жить под кустом

20 июля 2017, 02:38
Одессит вывез маму-инвалида жить под кустом

Тяжелобольную мать под дерево в парк. Именно так сделал мужчина в Одессе. Свою мать вывез под кусты и деревья и оставил под открытым небом. Пенсионерка на инвалидной коляске так и сидит там уже почти два месяца. Старушку подкармливают горожане, сама же женщина не жалуется и говорит, что ждет сына.

Для Веры Михайловны парк Шевченко в Одессе стал словно домом. Под это дерево неходячую женщину принес и посадил ее сын. На свою жизнь она не жалуется.

Здоровье, Общество, свідок

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