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На Тернопольщине нетрезвый священник за рулем травмировал подростков

20 июля 2017, 03:45
На Тернопольщине нетрезвый священник за рулем травмировал подростков

Пьяный в дым священник сел за руль автомобиля и сбил трех подростков. Все произошло на Тернопольщине. Настоятель храма Олег Мирзаев после литургии так отдохнул в баре, что не понимал, что происходит! Он даже не пытался вызвать скорую ребятам, которых от столкновения разбросало по дороге.

По факту ДТП полиция начала уголовное производство. По окончании экспертизы и лечения ребят суд определит, как накажут горе-батюшку - заплатит он штраф или на 8 лет сядет за решетку.

ДТП, Здоровье, Общество, свідок

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