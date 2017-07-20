На Тернопольщине нетрезвый священник за рулем травмировал подростков

Пьяный в дым священник сел за руль автомобиля и сбил трех подростков. Все произошло на Тернопольщине. Настоятель храма Олег Мирзаев после литургии так отдохнул в баре, что не понимал, что происходит! Он даже не пытался вызвать скорую ребятам, которых от столкновения разбросало по дороге.



По факту ДТП полиция начала уголовное производство. По окончании экспертизы и лечения ребят суд определит, как накажут горе-батюшку - заплатит он штраф или на 8 лет сядет за решетку.