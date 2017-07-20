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Куда жаловаться, если стали жертвой непорядочных водителей маршруток

20 июля 2017, 04:52
Куда жаловаться, если стали жертвой непорядочных водителей маршруток

Выкинут из автобуса, ударят, а за цвет кожи откажутся везти. Это о водителях украинских маршруток. Все чаще за руль они садятся с семечками, стаканчиком кофе и бранью. Почему водителей-хамов все больше, а тех, кто уважает пассажиров, встретить - редкость?

Иногда водители не соблюдают еще и элементарные правила безопасности. За рулем разговаривают по телефону, щелкают семечки и совсем не смотрят на дорогу. Некоторые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

ДТП, Общество, свідок, Служебные преступления, Хулиганство

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