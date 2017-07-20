Куда жаловаться, если стали жертвой непорядочных водителей маршруток

Выкинут из автобуса, ударят, а за цвет кожи откажутся везти. Это о водителях украинских маршруток. Все чаще за руль они садятся с семечками, стаканчиком кофе и бранью. Почему водителей-хамов все больше, а тех, кто уважает пассажиров, встретить - редкость?



Иногда водители не соблюдают еще и элементарные правила безопасности. За рулем разговаривают по телефону, щелкают семечки и совсем не смотрят на дорогу. Некоторые садятся за руль в нетрезвом состоянии.