Родителям обожженного ребенка из Мелитополя светит уголовная ответственность

Родителям четырехлетней Даши Яковлевой из Мелитополя, которая подожгла себя, грозит уголовная ответственность. В полиции сейчас идет следствие. Родные малютки говорят, что она играла спичками, и на ней внезапно вспыхнула одежда.



И именно потому, что они не предотвратили трагедию, им грозит два года ограничения свободы. Девочка сейчас в Запорожье, за ее жизнь борются медики. У ребенка ожоги 50 процентов тела. Состояние тяжелое.