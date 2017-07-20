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В столице усилены меры безопасности из-за концерта легендарной британской группы Депеш Мод

20 июля 2017, 09:20
В столице усилены меры безопасности из-за концерта легендарной британской группы Депеш Мод

На улицы Киева вышли две сотни силовиков. В столице усилены меры безопасности из-за концерта легендарной британской группы Депеш Мод. Организаторы выступления также предупредили, что не пустят на НСК Олимпийский фанов с большими сумками, рюкзаками и даже с селф-палками.

Несмотря на проблемы с поджелудочной железой у вокалиста Дэвида Гаана и отмену концерта в Минске, в Киеве музыканты обязательно выйдут на сцену. Об этом заявили участники группы.

Общество, свідок

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