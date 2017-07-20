На улицы Киева вышли две сотни силовиков. В столице усилены меры безопасности из-за концерта легендарной британской группы Депеш Мод. Организаторы выступления также предупредили, что не пустят на НСК Олимпийский фанов с большими сумками, рюкзаками и даже с селф-палками.



Несмотря на проблемы с поджелудочной железой у вокалиста Дэвида Гаана и отмену концерта в Минске, в Киеве музыканты обязательно выйдут на сцену. Об этом заявили участники группы.