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Берлин приветствует британскую королевскую семью

20 июля 2017, 13:11
Берлин приветствует британскую королевскую семью

Королевская семья в Берлине. Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми прилетели из Польши в Германию в рамках Европейского турне. Во время прогулки по городу королевская семья собрала вокруг себя толпу поклонников. Герцогиня Кембриджская была одета в синее летнее пальто и платье синего цвета. Маленькая Шарлотта также удивила своим платьицем голубого цвета.

Все они уже встретились с Ангелой Меркель и президентом Германии. А еще сделали несколько фотографий на фоне Браденбургских ворот, посетили благотворительную организацию и отдали дань памяти жертвам Холокоста в Мемориальном музее.

Общество, свідок

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