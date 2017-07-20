Берлин приветствует британскую королевскую семью

Королевская семья в Берлине. Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми прилетели из Польши в Германию в рамках Европейского турне. Во время прогулки по городу королевская семья собрала вокруг себя толпу поклонников. Герцогиня Кембриджская была одета в синее летнее пальто и платье синего цвета. Маленькая Шарлотта также удивила своим платьицем голубого цвета.



Все они уже встретились с Ангелой Меркель и президентом Германии. А еще сделали несколько фотографий на фоне Браденбургских ворот, посетили благотворительную организацию и отдали дань памяти жертвам Холокоста в Мемориальном музее.