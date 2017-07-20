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Подробности задержания пьяного полковника в Киеве

20 июля 2017, 14:20
Подробности задержания пьяного полковника в Киеве

Напомним, вдрызг пьяный экс-полковник разведки устроил стрельбу в столице. Мужчина во дворе жилого дома стрелял из пистолета в разные стороны. Выпустил семь пуль и только чудом ни в кого не попал. Во время задержания полковник вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и даже угрожал им.

Это Александр Конотопенко. Полковник разведывательной службы, которого якобы уволили еще весной этого года. Оказывается, он уже известный герой в Ютубе. Не в первый раз бесчинствует под градусом. В прошлом году мужчина совершил ДТП. Из-за Конотопенко пострадали два человека. Тогда он так же щеголял удостоверением работника СБУ. И так и не отбыл наказание за содеянное.

Сейчас полковника-хулигана допрашивают. Если наконец в этот раз на его виновность не закроют глаза правоохранители, то Александр Конотопенко может сесть за решетку на несколько лет.

свідок, Служебные преступления, Хулиганство

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