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Детали спасения 15-летней девушки, которую шесть дней держали в сексуальном рабстве

20 июля 2017, 16:38
Детали спасения 15-летней девушки, которую шесть дней держали в сексуальном рабстве

Напомним, столичные патрульные спасли 15-летнюю девушку из квартиры, где над ней издевались 3 взрослых. Несовершеннолетняя приехала с Житомирщины в столицу работать няней. Объявление о работе увидела в соцсети. Мужчина и две женщины закрыли ее в квартире, били и издевались. А каждый вечер бедную возили к мужчинам - предоставлять сексуальные услуги.

Сейчас подозреваемых в похищении ребенка задержали. Это две 21-летние киевлянки и мужчина вдвое старше их. Они говорят: школьница будто бы занималась проституцией, однако зарабатывать таким образом ее никто не заставлял. С 15-летней девушкой сейчас работают психологи. А трем подозреваемым вскоре изберут меру пресечения.

свідок, Секс и чувства

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