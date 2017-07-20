В Саудовской Аравии модель Хулуд арестовали за мини-юбку

Религиозная полиция Саудовской Аравии задержала модель Хулуд из-за видео, на котором она идет по улице в короткой юбке и с непокрытой головой. На допросе арестованная заявила, что эти кадры обнародованы без ее ведома. И, как этого требуют правила, на улице она находилась в сопровождении мужа.

Ролик с женщиной был опубликован на интернет-странице модели. Пользователи буквально взорвались критикой в ​​адрес девушки в откровенной одежде. В Саудовской Аравии права женщин сильно ограничены. Они, по законам шариата, должны носить платки и одежду, закрывающую тело с головы до ног. Модели грозит заключение или большой штраф.