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"Год без Павла": ровно год назад в центре Киева взорвали автомобиль с журналистом "Украинской правды" Павлом Шереметом

20 июля 2017, 18:53
"Год без Павла": ровно год назад в центре Киева взорвали автомобиль с журналистом "Украинской правды" Павлом Шереметом

В этот день, ровно год назад в центре Киева взорвали автомобиль, за рулем которого был известный журналист "Украинской правды" Павел Шеремет. Как позже выяснили правоохранители, под днищем машины была прикреплена бомба. Взрыв произошел на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Журналист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сегодня же представители украинских СМИ пришли почтить память медийщика и устроили акцию "Год без Павла". В семь сорок пять они зажгли свечи на месте, где произошла трагедия, потом прошли колонной правительственным кварталом. В руках они несли плакаты "Кто убил Павла?"

Общество, свідок, Убийства

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"Хто вбив Павла?"-вопрос риторический! Убили местные профессионалы.Кто заказал убийство? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности - тот же кто саботирует расследование !
Шеремет стал обладателем убийственного компромата .И как в случае с Г.Гонгандзе об этом немедленно стало известно заказчику убийства через известную особу ,находившуюся как и в случае с Гонгадзе в близких отношениях с Шереметом.Остальное уже известно.
инсайд 20.07.2017, 19:23 ответить
Поневолі згадується одіозний персонаж із серіалу "Наша раша" з висловом: "А кто это сделал?" ;)
Гнат 20.07.2017, 19:23 ответить
Мразь от власти и не стремится расследовать это убийство: ведь это они же его и замочили. Впрочем, как и большинство майдановцев!
Виталий 20.07.2017, 19:13 ответить

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