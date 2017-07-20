"Год без Павла": ровно год назад в центре Киева взорвали автомобиль с журналистом "Украинской правды" Павлом Шереметом

В этот день, ровно год назад в центре Киева взорвали автомобиль, за рулем которого был известный журналист "Украинской правды" Павел Шеремет. Как позже выяснили правоохранители, под днищем машины была прикреплена бомба. Взрыв произошел на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Журналист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сегодня же представители украинских СМИ пришли почтить память медийщика и устроили акцию "Год без Павла". В семь сорок пять они зажгли свечи на месте, где произошла трагедия, потом прошли колонной правительственным кварталом. В руках они несли плакаты "Кто убил Павла?"