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В Апелляционном суде Киева рассматривается дело о законности переименования проспекта Ватутина на проспект Романа Шухевича

20 июля 2017, 19:45
В Апелляционном суде Киева рассматривается дело о законности переименования проспекта Ватутина на проспект Романа Шухевича

Институт национальной памяти, Киевсовет и киевлянин, который живет на проспекте Ватутина, оспаривают решение окружного административного суда, который запретил Киевсовету рассматривать и подавать на подпись председателю решение о переименовании проспекта Ватутина на проспект Романа Шухевича.

В то же время другая сторона - представители общественных организаций - считают иск в апелляционный административный суд безосновательным. И выступают против того, чтобы Институт национальной памяти, одна из политических партий и гражданин выступали третьими сторонами при решении этого вопроса по существу.

свідок, Суды

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