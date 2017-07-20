В Апелляционном суде Киева рассматривается дело о законности переименования проспекта Ватутина на проспект Романа Шухевича

Институт национальной памяти, Киевсовет и киевлянин, который живет на проспекте Ватутина, оспаривают решение окружного административного суда, который запретил Киевсовету рассматривать и подавать на подпись председателю решение о переименовании проспекта Ватутина на проспект Романа Шухевича.

В то же время другая сторона - представители общественных организаций - считают иск в апелляционный административный суд безосновательным. И выступают против того, чтобы Институт национальной памяти, одна из политических партий и гражданин выступали третьими сторонами при решении этого вопроса по существу.