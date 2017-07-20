В Киеве начали приводить в порядок памятник князю Владимиру в центре столицы - на Владимирской горке

Полноценно его реставрировали еще в пятидесятых годах прошлого века. Сейчас действительно хорошо видно коррозию. Здесь сбита лицевая часть лестницы. Памятник везде покрыт трещинами. Городские власти пообещали начать работы по его реставрации. Планируется восстановить герметизацию швов и покрасить монумент.

Напомним, памятник неоднократно обливали краской. Здесь были зафиксированы акты вандализма. Чиновники планируют реставрировать памятник до 27 июля. Ведь именно ко Дню Крещения Руси сюда, в столицу, везут одиннадцать чудотворных икон из разных уголков Украины.