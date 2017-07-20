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Пьяный водитель на "Ягуаре" устроил беспорядок в столице

20 июля 2017, 21:39
Пьяный водитель на "Ягуаре" устроил беспорядок в столице

В Киеве пьяный водитель на "Ягуаре" сбил двух пешеходов и пытался убежать. Но его начал преследовать очевидец. Несколько раз машины столкнулись и в конце "Ягуар" заехал во дворы, разбил детскую площадку, сбил ограждение и врезался в дерево. Люди вытащили водителя из элитного автомобиля и сильно избили.

По словам свидетелей, он не держался на ногах. В машине нашли удостоверение, выданное Национальной полицией Украины, и пистолет. Пострадавших госпитализировали, один из них в реанимации. Виновника аварии задержали.

Драки и насилие, ДТП, Здоровье, свідок

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У цивилізованому світі всі ті хто виступає від імені Держави в разі порушення Закону несуть вище покарання ніж звичайні громадяни.І тільки в Україні їм : (прокурорам,суддям,поліцаям,чиновникам,директорам,міністрам і т.д.) підвищують і підвищують зарплати і винагороди, щоб мов не крали і не брали хабарів. А вони крадуть ще більше, п'ють,нахабніють,вбивають людей і все сходить з рук. Є пропозиція внести на розгляд ВР законопроєт про виплату гонорарів кримінальним злочинцям, може злочинність зникне.
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я 20.07.2017, 22:31 ответить

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