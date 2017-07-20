Пьяный водитель на "Ягуаре" устроил беспорядок в столице

В Киеве пьяный водитель на "Ягуаре" сбил двух пешеходов и пытался убежать. Но его начал преследовать очевидец. Несколько раз машины столкнулись и в конце "Ягуар" заехал во дворы, разбил детскую площадку, сбил ограждение и врезался в дерево. Люди вытащили водителя из элитного автомобиля и сильно избили.

По словам свидетелей, он не держался на ногах. В машине нашли удостоверение, выданное Национальной полицией Украины, и пистолет. Пострадавших госпитализировали, один из них в реанимации. Виновника аварии задержали.