Кинокомпанию Уолта Диснея обвинили в нарушении авторских прав

"Красавицу и Чудовище", один из самых кассовых фильмов этого года студии "Уолта Диснея", могут запретить показывать. Кинокомпанию обвинили в нарушении авторских прав на технологию визуальных эффектов, использованную в этом и других блокбастерах. Оказывается, "Дисней" воспользовалась украденной технологией MOVA Contour, зная об этом. Впервые она была пердставлена ​​компанией Rearden в 2006 году. А в 2015 эта технология получила премию Американской киноакадемии за научные и технические достижения. Она может трансформировать мимику актера в мимику персонажа, нарисованного с помощью компьютерной графики. В "Красавице и Чудовище" она использовалась для преобразования актера Дэна Стивенса в Чудовище. Вообще представить этот фильм без 3D-графики - невозможно.

Компания Rearden подала иск в окружной суд Сан-Франциско, утверждая, что "Дисней" нарушила ее авторские и патентные права при производстве сразу трех блокбастеров: "Красавицы и Чудовища", а также фильмов "Стражи Галактики" и "Мстители: Эра Альтрон". Вместе они получили почти 4 миллиарда долларов кассовых сборов. "Дисней" после этого иска вряд ли обанкротится, однако зритель на некоторое время может остаться без настоящих шедевров кино.