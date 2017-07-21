Пьяных многодетных родителей с малышами нашли в львовском парке

Четырех плачущих и голодных детей и их нетрезвых спящих родителей нашли патрульные в парке Львова. Малыши были обессилены и напуганы, потому что пьяные мама и отец никак на них не реагировали. Копы едва разбудили супругов.



Уже известно, что самому маленькому ребенку - мальчику, который был среди кустов и деревьев, меньше года, а его сестрам три, четыре и пять. Сейчас малыши в приюте, а судьбу родителей будет решать суд.