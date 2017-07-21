Запорожские медики пытаются спасти девочку, которая подожгла на себе одежду

В Запорожье медики борются за жизнь трехлетней девочки, которая играла спичками и подожгла себя. У Даши страшные ожоги, ей необходима пересадка искусственной кожи, потому что 70 процентов тела обгорели.



В день на лекарства для Дарьи тратят по 3-5 тысяч гривен. А сейчас ждут помощи неравнодушных людей - девочке необходима пересадка искусственной кожи, которая стоит астрономических для семьи денег - 96 тысяч гривен.