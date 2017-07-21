Киев готовится к Крестному ходу с чудотворными иконами

С Владимирской горки 11 чудотворных икон крестным ходом понесут в Киево-Печерскую лавру. Паломники смогут приложиться к святыням в течение ночи. Все желающие будут иметь возможность помолиться перед образами до вечера 28 июля. Десятки тысяч верующих уже ощутили на себе силу молитв у известных святынь.



Эти иконы известны тем, что многие люди приходят к ним, молятся перед этими чудотворными образами и получают разнообразную помощь.