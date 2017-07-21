Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 21 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Британская королевская семья продолжает знакомство с Германией

21 июля 2017, 10:20
Британская королевская семья продолжает знакомство с Германией

Кейт Мидлтон и Принц Уильям вместе с детьми путешествуют по Германии. Туда королевская семья прилетела из Польши в рамках европейского турне. Они уже провели время с Ангелой Меркель.

Сегодня среди планов на вторую половину дня у супругов экскурсия по реке Неккар, а также соревнования по гребле. Вечером же герцог и герцогиня приглашены на ужин в знаменитый ресторан и танцевальный клуб Берлина - Клерхенс Бальзауз 1913 года. Завтра - в последний день немецкого турне - в Гамбурге предусмотрено посещение Эльбской филармонии.

Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab