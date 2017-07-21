Британская королевская семья продолжает знакомство с Германией

Кейт Мидлтон и Принц Уильям вместе с детьми путешествуют по Германии. Туда королевская семья прилетела из Польши в рамках европейского турне. Они уже провели время с Ангелой Меркель.



Сегодня среди планов на вторую половину дня у супругов экскурсия по реке Неккар, а также соревнования по гребле. Вечером же герцог и герцогиня приглашены на ужин в знаменитый ресторан и танцевальный клуб Берлина - Клерхенс Бальзауз 1913 года. Завтра - в последний день немецкого турне - в Гамбурге предусмотрено посещение Эльбской филармонии.