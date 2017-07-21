Подробности приключений пьяного водителя "Ягуара" в столице

В Киеве пьяный водитель на "Ягуаре" сбил двух пешеходов и попытался убежать. Но его начал преследовать случайный свидетель. Элитное авто въехало во дворы, раздробило детскую площадку и в конце концов врезалось в дерево. После чего водитель угрожал людям оружием, за что его сильно избили.

Пострадавшие и сам автовладелец доставлены в больницу. Сейчас открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.