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Подробности приключений пьяного водителя "Ягуара" в столице

21 июля 2017, 15:36
Подробности приключений пьяного водителя "Ягуара" в столице

В Киеве пьяный водитель на "Ягуаре" сбил двух пешеходов и попытался убежать. Но его начал преследовать случайный свидетель. Элитное авто въехало во дворы, раздробило детскую площадку и в конце концов врезалось в дерево. После чего водитель угрожал людям оружием, за что его сильно избили.

Пострадавшие и сам автовладелец доставлены в больницу. Сейчас открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Драки и насилие, ДТП, Здоровье, свідок

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