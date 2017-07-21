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"Год без Павла": Почему журналисты собственными силами проводят расследование, а профессиональные следователи не могут найти убийц?

21 июля 2017, 16:51
"Год без Павла": Почему журналисты собственными силами проводят расследование, а профессиональные следователи не могут найти убийц?

В прошлом году в центре Киева взорвали автомобиль, за рулем которого был известный журналист "Украинской правды" Павел Шеремет. Как позже выяснили правоохранители, под днищем машины была прикреплена бомба. Журналист получил травмы, несовместимые с жизнью. Главной версией убийства остается профессиональная деятельность. Но вот заказчиков и исполнителей правоохранители так и не нашли. А Генеральный прокурор даже признал, что дело стоит на месте.

Зато журналисты провели собственное расследование. Дмитрий Гнап по минутам воссоздал с коллегами и момент закладки взрывчатки, и маршрут людей, совершивших противоправные действия. Дмитрий говорит, действовали без помощи полицейских. Они, мол, просто не захотели сотрудничать.

То, что правоохранители экзамен по расследованию убийства Шеремета провалили, - это факт, убежден экс-глава Украинского национального бюро Интерпола Кирилл Куликов. Но может ли быть такое, что силовикам уже все известно - кто убийца? Тем более, что помогали расследовать это резонансное убийство американцы, а они, как известно, в таких делах профи.

Взрыв, Общество, Прочее, свідок, Убийства

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