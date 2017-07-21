Изменят ли название проспекта Ватутина? Судебная волокита длится уже более года
21 июля 2017, 18:00
Елена Бережная уже больше года ходит по судам, как на работу. Она против, чтобы проспект Николая Ватутина переименовали в проспект Романа Шухевича. Это решение еще в начале этого лета утвердил Киевсовет.
Так что женщина обратилась в суд, чтобы отменить решение. Даже зарегистрировала петицию с требованием запретить незаконное переименовывание улиц Киева. И она уже набрала нужное количество подписей, чтобы ее рассмотрела столичная власть.