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Изменят ли название проспекта Ватутина? Судебная волокита длится уже более года

21 июля 2017, 18:00
Изменят ли название проспекта Ватутина? Судебная волокита длится уже более года

Елена Бережная уже больше года ходит по судам, как на работу. Она против, чтобы проспект Николая Ватутина переименовали в проспект Романа Шухевича. Это решение еще в начале этого лета утвердил Киевсовет.

Так что женщина обратилась в суд, чтобы отменить решение. Даже зарегистрировала петицию с требованием запретить незаконное переименовывание улиц Киева. И она уже набрала нужное количество подписей, чтобы ее рассмотрела столичная власть.

свідок, Суды

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Срочно переименовать , а шмарам бережным и остальным ботам вешаться
Роман 21.07.2017, 18:12 ответить

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