Изменят ли название проспекта Ватутина? Судебная волокита длится уже более года

Елена Бережная уже больше года ходит по судам, как на работу. Она против, чтобы проспект Николая Ватутина переименовали в проспект Романа Шухевича. Это решение еще в начале этого лета утвердил Киевсовет.

Так что женщина обратилась в суд, чтобы отменить решение. Даже зарегистрировала петицию с требованием запретить незаконное переименовывание улиц Киева. И она уже набрала нужное количество подписей, чтобы ее рассмотрела столичная власть.