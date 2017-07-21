Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 21 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Убитый возле торгового центра в Киеве мужчина был в международном розыске

21 июля 2017, 19:06
Убитый возле торгового центра в Киеве мужчина был в международном розыске

Напомним, в Киеве расстреляли гражданина России. В него выпустили 20 пуль из автомата Калашникова. Все произошло на парковке торгового центра. Убитому было 53 года. Бездыханное тело мужчины лежало между автомобилями.

Полицейские выяснили - это россиянин Асиф Мамедов. Правоохранители предполагают, что это именно тот мужчина, которого разыскивают за убийство, совершенное в Новокузнецке три года назад. Тогда якобы Мамедов пил с другом алкоголь в одном из отелей. Между мужчинами возникла ссора, и он застрелил приятеля. После убийства исчез, а позже был объявлен в международный розыск. Сейчас полицейские отрабатывают все версии, опрашивают свидетелей и разыскивают подозреваемых.

свідок, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab