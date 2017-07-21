Убитый возле торгового центра в Киеве мужчина был в международном розыске

Напомним, в Киеве расстреляли гражданина России. В него выпустили 20 пуль из автомата Калашникова. Все произошло на парковке торгового центра. Убитому было 53 года. Бездыханное тело мужчины лежало между автомобилями.

Полицейские выяснили - это россиянин Асиф Мамедов. Правоохранители предполагают, что это именно тот мужчина, которого разыскивают за убийство, совершенное в Новокузнецке три года назад. Тогда якобы Мамедов пил с другом алкоголь в одном из отелей. Между мужчинами возникла ссора, и он застрелил приятеля. После убийства исчез, а позже был объявлен в международный розыск. Сейчас полицейские отрабатывают все версии, опрашивают свидетелей и разыскивают подозреваемых.