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В Днепре прошел первый всеукраинский чемпионат по "мехенди"

21 июля 2017, 20:42
В Днепре прошел первый всеукраинский чемпионат по "мехенди"

Все большую популярность в Украине приобретает искусство росписи тела хной. В отличие от татуировки, такие рисунки не вредят здоровью и держатся на коже не более 3 недель.

Соревнования проходили в нескольких категориях - профессионалы и юниоры, а также по работе на определенных участках тела - руки, ноги, корпус. На все - час. Некоторые использовали предоставленное время максимально, другие справились оперативно. Кубки вместе с победителями поехали в Харьковскую и Донецкую области. Несколько наград остались и на Днепропетровщине. Уже в следующем году организаторы обещают сделать чемпионат еще более зрелищным и масштабным.

Общество, Прочее, свідок

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