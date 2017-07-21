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Министерство внутренних дел будет расследовать случай массового отравления детей в Бердянске

21 июля 2017, 23:24
Министерство внутренних дел будет расследовать случай массового отравления детей в Бердянске

Напомним, там в одном из частных детских лагерей с головной болью, тошнотой и рвотой в больницу попали 30 детей. В областном совете уже заявили, что санаторий работал незаконно и был не готов для работы. Чиновники намерены обращаться к правоохранителям, чтобы дирекция заведения отвечала перед законом.

Руководство лагеря говорит, что до понедельника уже будут все анализы, и скорее всего это ротовирусная инфекция, которую дети привезли с собой. Пока же в санатории находится еще 22 ребенка. Что стало причиной болезни - врачи не знают. Это станет известно после лабораторных исследований. Расследование будет проводить специальная комиссия. А детей, оставшихся в лагере, автобусами отправят домой в Днепр. Между тем МВД по поручению правительства должно проверить детский санаторий, где отравились дети.

Здоровье, свідок

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