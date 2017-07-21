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По меньшей мере 2 человека погибли, около 200 травмированы в результате землетрясения в Греции и Турции

21 июля 2017, 22:12
По меньшей мере 2 человека погибли, около 200 травмированы в результате землетрясения в Греции и Турции

Колебания возникли в Эгейском море между греческим и турецким побережьем. Толчки произошли ночью и вызвали небольшое цунами. На юго-западе Турции зафиксировали 160 афтершоков после землетрясения. Жители и туристы курортных городов Бодрума и Мармариса провели ночь на улице. Кому повезло - спали на пляже. Власти обеих стран сообщают о разрушении.

По одной информации, погибшие - граждане Швеции, по другой - Турции и Швеции. По предварительным данным отечественного МИД, украинцев среди жертв нет.

Здоровье, Катастрофы, Несчастные случаи, свідок, Убийства

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