По меньшей мере 2 человека погибли, около 200 травмированы в результате землетрясения в Греции и Турции

Колебания возникли в Эгейском море между греческим и турецким побережьем. Толчки произошли ночью и вызвали небольшое цунами. На юго-западе Турции зафиксировали 160 афтершоков после землетрясения. Жители и туристы курортных городов Бодрума и Мармариса провели ночь на улице. Кому повезло - спали на пляже. Власти обеих стран сообщают о разрушении.

По одной информации, погибшие - граждане Швеции, по другой - Турции и Швеции. По предварительным данным отечественного МИД, украинцев среди жертв нет.