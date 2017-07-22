Клип группы Linkin Park, выпущенный в день смерти солиста, посмотрели более 5 миллионов человек

Более 5 миллионов просмотров собрал клип группы Linkin Park на песню Talking To Myself, который был выпущен в день смерти солиста коллектива Честера Беннингтона. Фронтмена культовой рок-группы нашли повешенным в собственной резиденции под Лос-Анджелесом.

Ему был 41 год. Беннингтон длительное время страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Друзьям он часто говорил о самоубийстве. С Linkin Park певец записал 7 студийных альбомов, многие из них стали платиновыми. Группа продала более 60 миллионов пластинок и получила 2 награды "Грэмми". У музыканта осталось 6 детей.