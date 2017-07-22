Одесситка обвиняет охранников магазина в побоях

В Одессе охрана супермаркета избила женщину за пачку чая, которую покупательница положила к себе в сумку и за которую забыла заплатить. По крайней мере, так утверждает сама пострадавшая. Говорит: ее завели в комнату, а там били по лицу и плевали в нее. А вот администрация магазина все обвинения опровергает и заявляет, что горожанка украла товар и ее любезно попросили за него заплатить.



Показания о нападении Лариса уже предоставила полиции. Правоохранители расследуют дело по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений. Но закончится ли этот конфликт реальной уголовной ответственностью для охранника супермаркета?