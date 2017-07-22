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Нуждающиеся харьковчане должны платить за отопление в июне

22 июля 2017, 10:18
Нуждающиеся харьковчане должны платить за отопление в июне

Платежки за отопление в июне. 115 тысяч харьковчан получили такие счета и были шокированы. Сейчас должны заплатить по нескольку тысяч за услугу, которой, конечно же, не получали, потому что отопительный сезон давно закончился в Украине. Почему коммунальщики сделали должниками многих людей, в том числе пенсионеров и инвалидов?

Счета на несколько тысяч за отопление получили сто пятнадцать тысяч харьковчан! И это - самые уязвимые: одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи с малым доходом - именно те, кому нужна помощь, субсидия. Из-за нее долг и образовался, как объясняют коммунальщики - от чрезмерной щедрости государства. А люди уверены: такое начисление субсидии - просто замыливание глаз.

Общество, свідок, Служебные преступления

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