Нуждающиеся харьковчане должны платить за отопление в июне

Платежки за отопление в июне. 115 тысяч харьковчан получили такие счета и были шокированы. Сейчас должны заплатить по нескольку тысяч за услугу, которой, конечно же, не получали, потому что отопительный сезон давно закончился в Украине. Почему коммунальщики сделали должниками многих людей, в том числе пенсионеров и инвалидов?



Счета на несколько тысяч за отопление получили сто пятнадцать тысяч харьковчан! И это - самые уязвимые: одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи с малым доходом - именно те, кому нужна помощь, субсидия. Из-за нее долг и образовался, как объясняют коммунальщики - от чрезмерной щедрости государства. А люди уверены: такое начисление субсидии - просто замыливание глаз.