Голыми сиськами против диктатуры - активистка "Фемен" обнажилась перед президентами

Обнаженной грудью против диктатуры! Сегодня в Киеве произошел акт секс-экстремизма во время встречи Порошенко с Лукашенко. На Банковой, в самом начале переговоров, темнокожая девушка выбежала перед камерами с обнаженным бюстом, на котором было написано "Живет Белорусь". Это же лозунг она и выкрикивала.



Охрана сразу вывела нарушительницу из зала. Впоследствии выяснили: ее зовут Анжелина Диаш, она активистка движения "Фемен". На встречу ее пустили как журналистку. В "Фемен" уже взяли ответственность за акцию на себя. Говорят - это протест против диктатуры Лукашенко.