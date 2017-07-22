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В Киев везут икону - свидетеля крещения Владимира

22 июля 2017, 13:04
В Киев везут икону - свидетеля крещения Владимира

Уже через неделю в Киев привезут Зимненский образ Божьей матери. Это одна из одиннадцати чудотворных икон, которые сейчас путешествуют по Украине. И именно Зимненский образ - самый древний, потому что был свидетелем крещения святого Владимира.

По преданию, за год до обращения в христианство князь Владимир Великий ослеп. Тогда его будущая жена - византийская княжна Анна - посоветовала монарху креститься. Он послушался. И произошло чудо - зрение вернулось.

Общество, свідок

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