В Киев везут икону - свидетеля крещения Владимира

Уже через неделю в Киев привезут Зимненский образ Божьей матери. Это одна из одиннадцати чудотворных икон, которые сейчас путешествуют по Украине. И именно Зимненский образ - самый древний, потому что был свидетелем крещения святого Владимира.



По преданию, за год до обращения в христианство князь Владимир Великий ослеп. Тогда его будущая жена - византийская княжна Анна - посоветовала монарху креститься. Он послушался. И произошло чудо - зрение вернулось.