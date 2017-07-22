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Завершился пятидневный официальный визит британского принца Уильяма и Кейт Мидлтон в Польшу и Германию

22 июля 2017, 16:20
Завершился пятидневный официальный визит британского принца Уильяма и Кейт Мидлтон в Польшу и Германию

Последний день супруги провели не менее активно, чем предыдущие. Утром они отправились на поезде в Гамбург, пообщавшись перед этим с поклонниками на вокзале.

Кейт выбрала для выхода сиреневое платье от британского дизайнера Эмилии Викстед и туфли на каблуках Джанвити Росси. В Гамбурге герцог и герцогиня Кембриджские посетили Морской музей и знаменитую Эльбскую филармонию, где недавно наслаждались концертом Дональд и Мелания Трамп. Кейт не только послушала музыкантов, но и сама попыталась дирижировать оркестром. В программе посещения также был авиастроительный завод. Детям Уильяма и Кейт там так понравилось, что они не хотели лететь домой.

Общество, свідок

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