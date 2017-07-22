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На Львовщине стартует горное ралли

22 июля 2017, 17:55
На Львовщине стартует горное ралли

Запах жженой резины, бешеная скорость и адреналин, который зашкаливает. Вблизи Трускавца уже начались первые пробные заезды раллийщиков. Соревнования проводятся в горной местности возле села Уличного. Торжественная церемония открытия состоится завтра, а пока предлагаем посмотреть, что делают пилоты и их команды накануне гонки.

Кроме профессиональных раллийных авто, которые были выпущены под гонки, участие в соревнованиях принимают также и обычные гражданские автомобили, правда несколько переоборудованные.

Общество, свідок

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