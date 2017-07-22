На Сумщине бывший ухажер чрезвычайно жестоко зарезал девушку и покончил с собой
22 июля 2017, 22:21
Тридцать пять ударов ножом. На Сумщине молодой человек прямо на глазах у десятилетней школьницы жестоко зарезал ее сестру. Семнадцатилетнюю девушку убил ее бывший парень, и представьте - удары были так сильны, что нож согнулся. После этого молодой человек покончил с собой.
В этом году Людмила окончила школу, у нее было множество розовых планов. Может хоть что-то оправдать бесчеловечный поступок оскорбленного парня, который зачеркнул это будущее?