Активистку "Фемен" суд отпустил под личное обязательство

Анжелину Диаш, которая обнажила грудь перед Порошенко и Лукашенко во время вчерашней встречи на Банковой, суд отпустил прямо из зала под личное обязательство. Ее действия правоохранители квалифицировали как хулиганство и подделку документов, а именно журналистского удостоверения.



Кроме демонстрации своих "прелестей", Анжелина Диаш уже успела прославиться эпатажными выходками. В ноябре прошлого года она пыталась кувалдой разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве. Также выходила на протесты против введения безвизового режима с ЕС. А вчерашняя акция - это был персональный "привет" белорусскому лидеру.