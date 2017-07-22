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Активистку "Фемен" суд отпустил под личное обязательство

22 июля 2017, 23:39
Активистку "Фемен" суд отпустил под личное обязательство

Анжелину Диаш, которая обнажила грудь перед Порошенко и Лукашенко во время вчерашней встречи на Банковой, суд отпустил прямо из зала под личное обязательство. Ее действия правоохранители квалифицировали как хулиганство и подделку документов, а именно журналистского удостоверения.

Кроме демонстрации своих "прелестей", Анжелина Диаш уже успела прославиться эпатажными выходками. В ноябре прошлого года она пыталась кувалдой разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве. Также выходила на протесты против введения безвизового режима с ЕС. А вчерашняя акция - это был персональный "привет" белорусскому лидеру.

Общество, свідок, Суды, Хулиганство

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Надо было им пи..ду показать а не сиськи
Изя 23.07.2017, 00:15 ответить

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