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Полиция проводит рейд, чтобы предотвратить домашнее насилие

23 июля 2017, 06:44
Полиция проводит рейд, чтобы предотвратить домашнее насилие

В Одессе, Киеве и в Луганской области заработали мобильные группы противодействия насилию в семье. Проект называется "ПОЛИНА", и по мнению авторов, именно женщины, которые будут работать в рейд-группах, как никто другой могут понять жертв насилия.

Если боитесь обращаться в полицию, позвоните на Национальную горячую линию противодействия насилию. Это анонимно. По крайней мере получите несколько действенных советов, как себя защитить.

Драки и насилие, Общество, свідок

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