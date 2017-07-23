Полиция проводит рейд, чтобы предотвратить домашнее насилие

В Одессе, Киеве и в Луганской области заработали мобильные группы противодействия насилию в семье. Проект называется "ПОЛИНА", и по мнению авторов, именно женщины, которые будут работать в рейд-группах, как никто другой могут понять жертв насилия.



Если боитесь обращаться в полицию, позвоните на Национальную горячую линию противодействия насилию. Это анонимно. По крайней мере получите несколько действенных советов, как себя защитить.