Эпидемия суицида в Чернигове

В Чернигове с начала года 20 человек покончили жизнь самоубийством. В тринадцати случаях полиция установила виновных в доведении до такого состояния. Жертвы стреляют в себя из ружей и лезут в петлю. Психологи говорят, что вероятного самоубийцу можно разглядеть, стоит просто быть внимательными к своим родным.



Обычно психологи советуют родным быть внимательными друг к другу. Если человек реально готовится к суициду: раздает ценные вещи и прощается с друзьями - стоит уговорить его обратиться к психологу. Хуже, когда самоубийство импульсивное. Его предсказать невозможно.