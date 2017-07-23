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Эпидемия суицида в Чернигове

23 июля 2017, 09:34
Эпидемия суицида в Чернигове

В Чернигове с начала года 20 человек покончили жизнь самоубийством. В тринадцати случаях полиция установила виновных в доведении до такого состояния. Жертвы стреляют в себя из ружей и лезут в петлю. Психологи говорят, что вероятного самоубийцу можно разглядеть, стоит просто быть внимательными к своим родным.

Обычно психологи советуют родным быть внимательными друг к другу. Если человек реально готовится к суициду: раздает ценные вещи и прощается с друзьями - стоит уговорить его обратиться к психологу. Хуже, когда самоубийство импульсивное. Его предсказать невозможно.

Здоровье, Общество, свідок

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