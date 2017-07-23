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Как не стать жертвой банковских аферистов

23 июля 2017, 10:51
Как не стать жертвой банковских аферистов

По меньшей мере две с половиной тысячи украинцев только за полгода пострадали от так называемых банковских аферистов. Они звонят своим жертвам, представляются работниками финучреждения, и в конце концов получают всю информацию о картах клиентов. А дальше уже становятся владельцами чужих денег.

Уберечься от так называемых банковских аферистов довольно просто. Если вас просят назвать любые данные о банковской карте, сразу прекращайте разговор. И ни в коем случае не размещайте свои личные данные в социальных сетях. Ведь ваши деньги могут вдруг перейти в чьи-то недобрые руки.

Аферы, свідок

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