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Малолетние бандиты с Черниговщины напали на 91-летнего дедушку

23 июля 2017, 12:18
Малолетние бандиты с Черниговщины напали на 91-летнего дедушку

Двое подростков ограбили 91-летнего ветерана, инвалида войны. Все произошло на Черниговщине. Пенсионера сбили с ног и забрали все деньги, которые были в доме, а потом пошли праздновать успех. Но парочку уже через несколько часов задержали правоохранители. И теперь родные нападавших вдруг заговорили о родовом проклятии, что мол ребята были одержимы.

Сейчас полиция открыла уголовное производство за ограбление. Возможно, эти двое подростков все-таки сядут за решетку. Ведь у них уже имеются условные сроки.

Драки и насилие, Ограбления, свідок

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