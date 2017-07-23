Малолетние бандиты с Черниговщины напали на 91-летнего дедушку

Двое подростков ограбили 91-летнего ветерана, инвалида войны. Все произошло на Черниговщине. Пенсионера сбили с ног и забрали все деньги, которые были в доме, а потом пошли праздновать успех. Но парочку уже через несколько часов задержали правоохранители. И теперь родные нападавших вдруг заговорили о родовом проклятии, что мол ребята были одержимы.



Сейчас полиция открыла уголовное производство за ограбление. Возможно, эти двое подростков все-таки сядут за решетку. Ведь у них уже имеются условные сроки.