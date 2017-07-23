Состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата Украины по авторалли "Галицкий Стандарт"

Метры автоспорта съехались в Львовскую область. Там стартует чемпионат Украины по горным гонкам. Они будут экстремальными, путь будет пролегать через населенные пункты.



Сегодня пилоты и их техники настраивали свои автомобили и изучали трассу. Она проложена через карпатские леса и является, наверное, одной из самых сложных в Украине. Болидам придется преодолевать гравийное и грунтовое покрытие. Также пилоты будут ехать через 3 населенных пункта.