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Состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата Украины по авторалли "Галицкий Стандарт"

23 июля 2017, 16:30
Состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата Украины по авторалли "Галицкий Стандарт"

Метры автоспорта съехались в Львовскую область. Там стартует чемпионат Украины по горным гонкам. Они будут экстремальными, путь будет пролегать через населенные пункты.

Сегодня пилоты и их техники настраивали свои автомобили и изучали трассу. Она проложена через карпатские леса и является, наверное, одной из самых сложных в Украине. Болидам придется преодолевать гравийное и грунтовое покрытие. Также пилоты будут ехать через 3 населенных пункта.

Общество, Прочее, свідок

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