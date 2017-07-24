В центре Одессы прогремел мощный взрыв - рванули "Жигули"

Все произошло буквально несколько часов назад. Только каким-то чудом никто из людей не пострадал. От машины остался только выгоревший металлический каркас, а взрывная волна была такая мощная, что в зданиях рядом повылетали стекла. Уже через несколько минут после ужасного происшествия на место прибыли пожарные и правоохранители.

Эксперты уже выяснили, авто взорвали преднамеренно! Взрывное устройство заложили под задним левым пассажирским местом. Тип взрывчатки сейчас выясняют. Известно, что "Жигули" зарегистрированы на 68-летнего жителя Днепра. Люди говорят: машина несколько дней была припаркована на месте взрыва.