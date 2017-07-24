В Луцке горел гостинично-ресторанный комплекс

Жители соседних домов рассказали: услышали, как раздался сильный взрыв. От ужаса люди выбежали на улицу и увидели уже охваченное огнем здание. Пожарные приехали быстро. Они успели эвакуировать жителей отеля. Люди надышались чадным газом, впрочем от госпитализации отказались. Огненную же стихию удалось обуздать лишь через несколько часов.

Сейчас эксперты выясняют, от чего загорелось. Люди же предполагают - кто-то бросил в здание коктейль Молотова.