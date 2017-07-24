Масштабные пожары и рекордные ливни - где в мире бушует непогода?

18 лесных пожаров сразу бушуют в Албании. В огне даже окраины столицы - Тираны. Стихия не утихает уже несколько суток и охватила почти все регионы страны. С непогодой борются полторы сотни пожарных, 30 машин, 54 добровольца, 50 сотрудников сил быстрого реагирования, помогают даже вертолеты!

Между тем лесные пожары в Калифорнии уже подступают к округу Лос-Анджелес - города богатых и знаменитых. Пожар быстро распространяется и уже бушует на склонах гор, куда не могут подлететь пожарные самолеты с водой. Из-за этого пожарные не могут добраться до источников возгорания. В огне 8 гектаров лесов и кустарников, вот-вот могут заняться десятки домов в пригороде Лос-Анджеласа - Ла Верна. Речь уже идет о добровольной эвакуации. Информации о жертвах пока нет.

В Японии же - рекордные ливни! Затоплено почти полтысячи домов. Наводнения залили 17 муниципалитетов префектуры Акита. Ливни привели к перебоям в работе железнодорожного транспорта. Телеканалы демонстрируют кадры затопленных дорог, обвалы укреплений железных дорог.

Между тем дороги до сих пор перекрыты на южном острове в Новой Зеландии из-за наводнения, которое в субботу принес Антарктический циклон. Температура местами упала до нуля, а в горах и до минус пяти. Чрезвычайное положение объявили в 4 городах. Из-за наводнения власти эвакуировали полторы тысячи человек в приюты.