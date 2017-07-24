Напомнить пароль | Регистрация
понедельник, 24 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Автор петиции против переименования проспекта Ватутина добилась соответствующего судебного решения

24 июля 2017, 20:52
Автор петиции против переименования проспекта Ватутина добилась соответствующего судебного решения

Процесс смены названия проспекта Ватутина в Киеве на Романа Шухевича приостановлен. Так постановил Апелляционный суд столицы. Вскоре должны опубликовать и решение. Это - результат настоящих баталий в зале суда. Служители Фемиды не удовлетворили четыре апелляции представителей Института национальной памяти, политиков и адвоката одного из жителей проспекта Ватутина, которые за присвоение проспекту имени командующего УПА Шухевича.

На сайте же Киевсовета петиция против переименования проспекта набрала больше 10 тысяч голосов.

свідок, Суды

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Читающий мысли - 5"
Сериал "Читающий мысли - 5"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab