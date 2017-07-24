Автор петиции против переименования проспекта Ватутина добилась соответствующего судебного решения

Процесс смены названия проспекта Ватутина в Киеве на Романа Шухевича приостановлен. Так постановил Апелляционный суд столицы. Вскоре должны опубликовать и решение. Это - результат настоящих баталий в зале суда. Служители Фемиды не удовлетворили четыре апелляции представителей Института национальной памяти, политиков и адвоката одного из жителей проспекта Ватутина, которые за присвоение проспекту имени командующего УПА Шухевича.

На сайте же Киевсовета петиция против переименования проспекта набрала больше 10 тысяч голосов.